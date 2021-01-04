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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

شباب تنسيقية الأحزاب: لا يمكن القبول بأى تهاون تجاه حياة المصريين

الإثنين 04/يناير/2021 - 01:07 ص
شباب الأحزاب
شباب الأحزاب
محمد الشريف و إسلام نصير
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تابع نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين واقعة مستشفي الحسينية بمحافظة الشرقية باهتمام شديد.

وأكد نواب التنسيقية أن حياة المواطنين المصريين لا يمكن أن تكون مادة للتجارة والمزايدة، مثلما يفعل المزايدون ممن يتاجرون بأوجاع وأرواح المصريين، موضحين أن ما حدث في مستشفى الحسينية بمحافظة الشرقية يجب التوقف عنده طويلًا من أجل التوصل إلى كل الحقائق وعرضها علي الرأي العام المصري بشفافية ووضوح، فإما أن هناك تقصيرًا وجب محاسبة مرتكبيه، أو أن ما حدث هو حلقة جديدة من محاولات زعزعة استقرار الوطن عبر بث الشائعات والمتاجرة بالأرواح، وفي الحالتين يجب أن يتم عرض كل الحقائق على الشعب المصري.

وأضاف البيان، أنه لا يمكن القبول بأي تهاون حيال حياة المصريين، وأن أي إهمال، أو تقصير لا يمكن التراخي معه، ولابد من مواجهته، ومحاسبة المسؤول عنه فرض عين.

كما يثمن نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سرعة تحرك أجهزة الدولة التنفيذية للوقوف على حقيقة ما حدث، وكذلك ما اتخذته رئاسة مجلس الوزراء من قرارات تعلن من خلالها عن حالة الأكسجين الطبي في المستشفيات، ومتابعتها للوضع بشكل مستمر، وكذلك خطوة النيابة العامة المصرية باستدعاء بعض مسؤولي المستشفى لإجراء تحقيق قضائي مستقل يوضح حقائق الأمور ويحاسب أية أطراف مخطئة.

وتوجه نواب التنسيقية بخالص التعازي لأسر المتوفيين، كما تقدم كامل الدعم لفرق وأطقمنا الطبية التي تبذل كل الجهد والتضحيات في مواجهة هذا الوباء من أجل جموع الشعب المصري.

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