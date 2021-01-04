تسريب يكشف خطة ترامب لقلب نتيجة الانتخابات بـ«جورجيا»

طلب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، السبت، من مسؤول كبير "إيجاد" بطاقات الاقتراع اللازمة من أجل أن يتمكّن من قلب هزيمته في ولاية جورجيا، وذلك خلال محادثة هاتفية نشرت فحواها صحيفة واشنطن بوست.وحاول الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، والذي لا يزال يرفض الإقرار بهزيمته في الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر، خلال محادثة هاتفية طويلة، أن يُقنع الجمهوري براد رافنسبرجر، المسؤول عن الانتخابات في ولاية جورجيا، من خلال استخدامه الضغط والإطراء.وبحسب تسجيل للمكالمة تمّ من دون علمه ونشرته واشنطن بوست وتبعتها لاحقا وسائل إعلام أخرى، قال ترامب "لا ضير من القول إنكَ أعدت إحصاء" الأصوات.وأضاف ترامب "كلّ ما أريده، هو إيجاد 11780 صوتًا لأنّنا فزنا بهذه الولاية"، في حين أنّ فوز الديمقراطي جو بايدن في جورجيا بفارق نحو 12 ألف صوت كان قد تمّ التصديق عليه من خلال عملية إعادة فرز وتدقيق.