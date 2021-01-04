السعودية.. مقتل 3 أشخاص وإصابة أكثر من 20 بانقلاب حافلة فى الجهراء

قال متحدث الهلال الأحمر بمنطقة تبوك في السعودية، فجر الإثنين، إن عمليات الهلال الأحمر تلقت بلاغًا عن وقوع حادث انقلاب مساء الأحد من الجهراء باتجاه محافظة تيماء.وأكد أنه عند وصول الفرق اتضح وجود 30 إصابة، حيث تم نقل 16 إصابة وعلاج 14 في موقع الحادث، حسبما أفادت وكالة أنباء «واس».وتابع: «فرق الدفاع المدني تولت عملية الإنقاذ وإخراج المحتجزين، وبعد الكشف على الإصابات اتضح وجود 3 حالات وفاة».