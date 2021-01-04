وفاة المغنى البريطانى جيرى مارسدن عن 78 عاما

توفي جيري مارسدن المغني الرئيسي لفرقة "جيري آند ذا بيسميكرز" البريطانية، عن عمر ناهز 78 عاما، حسب ما أعلن أحد أصدقائه.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال المذيع بيت برايس: "بقلب يعتصره الحزن، وبعد التحدث إلى العائلة، يجب أن أخبركم بأن الأسطورة جيري مارسدن توفي للأسف بعد مرض القلب لفترة قصيرة".وفرقة "جيري آند ذا بيسميكرز" التي تأسست عام 1959، هي صاحبة أغنية "لن تسير وحدك أبدا" التي صارت في عام 1963 نشيد نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم.