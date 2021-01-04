١٠ وزارات وجهات حكومية تشارك بمعرض إحلال السيارات

تنطلق غدًا الإثنين فعاليات المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل واحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة.ويقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بمركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من 4-6 يناير الجاري.يشارك بالمعرض 10 وزارات وجهات حكومية معنية تشمل وزارات التجارة والصناعة والمالية والتنمية المحلية والبيئة والنقل والداخلية والبترول والإنتاج الحربي إلى جانب البنك المركزي وعدد من البنوك التجارية،وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والهيئة العربية للتصنيع.- يفتتح المعرض أبوابه أمام الجمهور يوم 4 يناير الساعة الثانية بعد الظهر، ومن الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءًا يومي.