وزارة الخارجية: متابعة سير التحقيقات فى قضية المواطن الذى قتل بالسعودية

أكدت وزارة الخارجية أنها تواصل متابعتها الحثيثة من خلال القنصلية العامة في الرياض لسير التحقيقات الجارية في قضية مقتل المواطن المصري المرحوم هاني عبد التواب سعد محمد بالمملكة العربية السعودية والذي نقل جثمانه في وقت سابق إلى أرض الوطن.وأوضحت وزارة الخارجية - في بيان صحفي - أن القنصلية وبعد الانتهاء من إجراءات نقل جثمان الفقيد إلى أرض الوطن، تستمر في بذل مساعيها، بالتعاون مع مكتب التمثيل العمالي بالرياض، للحصول على كافة مستحقات الفقيد، وأية تعويضات مستحقة لأسرته وفق أحكام القانون السعودي.وأعربت الخارجية عن خالص التعازي لأسرة المرحوم هاني عبد التواب، معبرة عن ثقتها في عدالة السلطة القضائية بالمملكة العربية السعودية وقدرتها على إنزال العقاب الرادع على الجناة.