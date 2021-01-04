تحرير 80 مخالفة عدم ارتداء كمامة وغلق 3 مقاهٍ بالفيوم

تفقد مراد مسعود، رئيس مركز ومدينة إبشواي، تنفيذ القرارات الصادرة ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك بناء على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم بالمتابعة المستمرة، والمرور الميداني واتخاذ الإجراءات المناسبة.وأوضح مراد مسعود، رئيس المركز، أنه تم خلال الجولة تفقد المطاعم والمقاهي بمدينة إبشواي وأبو جنشو والعجميين؛ لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات ومنع التجمعات وسرادقات العزاء والأفراح وحظر تداول الشيشة بالمقاهي والكافيهات.تم خلال الجولة تحصيل 80 مخالفة غرامة فورية لعدم ارتداء كمامة، وغلق إداري وتشميع لـ 3 مقاهٍ تقدم الشيشة لروادها ومصادرة محتوياتها، وكذلك فض فرح بسنرو القبلية، وتغريم صاحب الفرح 4000 جنيه غرامة فورية، وذلك بالتعاون مع مركز شرطة إبشواي بقيادة العميد محمد جلال، مأمور مركز الشرطة، والعقيد عادل محفوظ نائب المأمور والرائد محمد عادل والقوة المرافقة.