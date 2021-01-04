برشلونة يفوز على هويسكا بهدف نظيف فى الدورى الإسبانى

فاز برشلونة على مضيفه هويسكا بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما بملعب ألكوراز في إطار الجولة الـ17 من الدوري الإسباني.سجل هدف برشلونة والمباراة الوحيد اللاعب فرينكي دي يونج في الدقيقة 28.وبهذا الفوز رفع رصيد برشلونة إلى 28 نقطة في المركز الخامس، بينما يتجمد رصيد هويسكا عند 12 نقطة في المركز الأخير.