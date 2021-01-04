يوفنتوس يفوز على أودينيزى بنتيجة 4-1 فى الدورى الإيطالى

فاز يوفنتوس على ضيفه أودينيزي بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعتهما، بملعب أليانز ستاديوم، في إطار الجولة الـ 15 من الدوري الإيطالي.وأحرز أهداف يوفنتوس كل من كريستيانو رونالدو هدفين في الدقيقتين (31 و70 وفيديريكو كييزا في الدقيقة 50) وباولو ديبالا بالدقيقة 93، بينما سجل مارفين زيجيلار هدف أودينيزي الوحيد بالدقيقة 90.وبهذا الفوز رفع رصيد إلى 27 نقطة بالمركز الخامس، بينما تجمد رصيد أودينيزي عند 15 نقطة بالمركز الـ 13.