محافظ المنوفية ينقل سيدة للمستشفى بموكبه الخاص عقب إصابتها فى حادث سير

نشر أسامه شرشر، البرلماني السابق بالمنوفية، على صفحته الرسمية على «فيس بوك»، واقعة تعرض سيده لحادث سير، أثناء مرور موكب محافظ المنوفية إلى استراحته بمدينة شبين الكوم.وقال «شرشر»، إن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، فوجئ أثناء عودته إلى استراحته في شبين الكوم، بالموتسيكل الذي يسير أمامه، قد أصاب إحدى السيدات وألقاها على قارعة الطريق، وعلى الفور وجه المحافظ موكبه بالتوقف، وأصر على الاطمئنان على المواطنة.وأوضح «شرشر»، أن محافظ المنوفية رأى أن حالة المواطنة، ستدعي النقل للمستشفى، فوجه بإرسال موكبه التأميني لنقل المواطنة، إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي لعلاجها والاطمئنان عليها، وعند وصول الموكب خرجت إدارة المستشفى لاستقبال المحافظ، لكنهم فوجئوا بمواطنة مصابة منقولة بالموكب، وتم تقديم الرعاية الطبية للمصابة داخل المستشفى.