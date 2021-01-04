فى ذكرى رحيله.. عبد الوهاب الأسوانى الكاتب الذى يجيد صوغ المعانى

مرت اليوم ذكرى رحيل الكاتب الروائي والقاص عبد الوهاب الأسواني، والذي رحل عن عمر يناهز الـ85 عامًا في الـ2 من يناير 2019، صاحب روايات منها «سلمى الأسوانية، وأخبار الدراويش، والنمل الأبيض، وأمبراطورية حمدان».وعن مشوار الأسواني الإبداعي، يقول الكاتب الصحفي والروائي سعد القرش لـ«الدستور»: «سمعت بعبد الوهاب الأسواني، وقرأت له قبل لقائه، المعرفة «به» وثّقت قيمًا جميلة نتجت سابقًا عن المعرفة «عنه»، كان استثناءً فريدًا في وسط ثقافي لا تكاد تعرف فيه أحدًا حتى تتهشم صورة ذهنية ناتجة عن القراءة له والمعرفة «عنه»، الطالب الذي كنته، الحالم بالانتماء إلى الجماعة الثقافية، حين يصادف كاتبًا متسقًا مع نفسه، لا يبيع للآخرين زيفًا وشعارات هو أبعد ما يكون عنها، هذا الطالب يشعر بالعثور على كنز من المعاني، بلقاء جوهر إنساني، والأسواني هو هذا الإنسان، هو الكاتب الذي يجيد صوغ المعاني».ويشير سعد القرش إلى أنه «في فبراير 1988 نشرت قصتي «في حديقة الحيوان»، في مجلة «أدب ونقد»، وبسببها توثقت علاقتي بمحمد روميش حتى وفاته، ولا ينافسه في النبل إلا علاء الديب وعبد الوهاب الأسواني، وفي أبريل 1988 نشرت قصة قصيرة عنوانها «لو» لا تزيد على 250 كلمة، في مجلة «إبداع»، وفرحت بأول مكافأة عن النشر، 26 جنيهًا بعد خصم الضرائب. وقرأها عبد الرحمن أبو عوف، واقترح أن أرسل قصة إلى عبد الوهاب الأسواني في مجلة «الشرق»، ولم يكن لديّ آنذاك قصص أخرى، وقلت: سأرسل قصة «لو»؛ فالقارئ في الجزيرة العربية لم يطّلع بالضرورة على مجلة «إبداع»، ووافق أبو عوف على الاقتراح».ويستطرد «القرش»: «أرسلت القصة بالبريد، ونسيت أمرها منشغلًا بامتحانات الكلية، ثم فوجئت بها منشورة، مع مكافأة تقريبًا 25 دولارًا، وفي العدد نفسه، قرأت للأسواني للمرة الأولى شيئًا غير الإبداع، كان مقالًا يعيد الاعتبار إلى فن المقال الذي اختفى تقريبًا، وكان من فنون البيان حتى نهاية الستينيات، ومن أبرز كاتبيه في موجته الأخيرة يحيى حقي».وأضاف سعد القرش: «لا أزال أذكر المقال الأول الذي قرأته للأسواني في العدد المنشورة به قصتي، كان قطعة فنية، هاند ميد، لا تنقصها المعلومات، ولا ينتهي القارئ منها حتى يعيد القراءة»، موضحًا «في القراءة الأولى يكون الهدف: «ماذا» يريد الكاتب أن يقول؟ وفي القراءة الثانية تتحول «ماذا» إلى «كيف» عبّر عن الأفكار بهذا النسيج المشحون بالدفء؟ كان المقال صورة قلمية لدكتاتور الفلبين ماركوس وزوجته إيميلدا، واكتشفت فضيلة «كيف» تكون الحساسية اللغوية أيًا كان «موضوع الكتابة».ويختم صاحب رواية «أول النهار» بقوله: «عاد الأسواني إلى مصر، وعرفت فيه روح الأب لمبدعين يتوسم فيهم أنهم أولاده، وبعد أن كنت أناديه بالأستاذ، صرت أقول: يا عم عبد الوهاب، فهو بالفعل عم وأب يحنو ولا يغار، بعض من ظنناهم كبارًا، تبين أنهم صغار، تأكلهم الغيرة لو قرأوا عملًا لافتًا لكاتب في عمر أبنائهم، ولعل سامح الأسواني الوحيد المحظوظ بعدد وافر من إخوة وأبناء عمومة شملهم دفء الأستاذ الكبير عبد الوهاب الأسواني، ومسّتهم روحه الرهيفة، وآنسوا إليه مطمئنين إلى فضائل الاستغناء وعفة اليد واللسان، ليظل الأسواني في مقدمة نبلاء نادرين تزيد بالقرب محبتهم، فلا مسافة ولا فصام بين الإنسان والكاتب».