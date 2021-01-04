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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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أسرة الطالب الذى يفحص المرضى بنجع حمادى: «مبياخدش فلوس»

الإثنين 04/يناير/2021 - 12:24 ص
يفحص المرضى
يفحص المرضى
قنا: إسلام البكري
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قال علي عبد الرحمن، شقيق طالب كلية الطب، الذي رصدته «الدستور» أثناء قيامه بفحص المواطنين والمرضى، داخل مستشفى نجع حمادي العام، ومقرها مستشفي بهجورة التكاملي شمالي محافظة قنا، إن شقيقه يذهب إلي المستشفي دون الحصول علي أجر أو أموال وهو عمل تطوعي فقط.

وأضاف «عبد الرحمن»: «محمد عبد الرحمن تعرض لظروف خاصة، وأجرى عدة عمليات جراحية منذ سنوات بسبب تعرضه لحادث أليم أدي إلى عدم دخوله الامتحانات، حتي عاد من جديد لاستكمال دراسته التعليمية بكلية الطب».

وأشار شقيق الطالب، أن شقيقه طالب في الصف السادس بكلية الطب بجامعة الأزهر، وأنه يتواجد داخل مستشفى بهجورة التكاملي بنجع حمادي بشكل تطوعي منذ فترة دون أن يحصل علي أي أموال جراء تواجده هناك علي سبيل التدريب والتطوع في المستشفى فقط.

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