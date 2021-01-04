إسرائيل تسلم الجيش الأمريكى منظومة ثانية من «القبة الحديدية»

أعلنت إسرائيل عن تسليم منظومة ثانية من "القبة الحديدية" للجيش الأمريكي، في إطار اتفاق بين إسرائيل والولايات المتحدة وقع في أغسطس 2019.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" قال وزير الأمن الإسرائيلي بيني جانتس: "تسليم القبة الحديدية للجيش الأمريكي يثبت مجددا العلاقة القوية بين وزارة الأمن الإسرائيلي ووزارة الدفاع الأمريكية".وأكد فعالية المنظومة أمام التهديدات المختلفة، والقدرات التكنولوجية للصناعات الجوية الاسرائيلية.