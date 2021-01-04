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الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

إسرائيل تسلم الجيش الأمريكى منظومة ثانية من «القبة الحديدية»

الإثنين 04/يناير/2021 - 02:42 ص
إسرائيل تسلم الجيش
إسرائيل تسلم الجيش الأمريكى منظومة ثانية من «القبة الحديدية»
وكالات
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أعلنت إسرائيل عن تسليم منظومة ثانية من "القبة الحديدية" للجيش الأمريكي، في إطار اتفاق بين إسرائيل والولايات المتحدة وقع في أغسطس 2019.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" قال وزير الأمن الإسرائيلي بيني جانتس: "تسليم القبة الحديدية للجيش الأمريكي يثبت مجددا العلاقة القوية بين وزارة الأمن الإسرائيلي ووزارة الدفاع الأمريكية".

وأكد فعالية المنظومة أمام التهديدات المختلفة، والقدرات التكنولوجية للصناعات الجوية الاسرائيلية.

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