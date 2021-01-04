ضبط طن ونصف أسماك غير صالحة للاستخدام الآدمى بالوادى الجديد

أكد الدكتور ناجي محمد عوض، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، أنه تم ضبط سيارتين محملة بطن وخمسمائة وستون كيلو أسماك بلطي غير صالحة للاستهلاك الأدمي بالخارجة، وتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية في تواجد مباحث التموين والصحة.جاء ذلك خلال حمله تفتيشية على الأسواق والمحال التجارية والباعة الجائلين، حيث جرى ضبط عدة مخالفات بمركز الخارجة من أسماك ولحوم بلدية، من خلال أطباء الحملة البيطرية بالخارجة.وأضاف "ناجي"، أن المديرية نفذت حملة بالتوازي بمركز الداخلة وذلك لضبط الأسواق والتأكد من صلاحية المنتجات المباعة حفاظا على صحة المواطنين.