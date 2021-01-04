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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

مستشار الكاظمى: نسبة الفقر فى العراق 30%

الإثنين 04/يناير/2021 - 05:43 ص
محمد صالح
محمد صالح
وكالات
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قال مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية مظهر محمد صالح، إن العجز المالي يمكن معالجته في موازنة العام الحالي بزيادة أسعار النفط، مشيرا إلى أن نسبة الفقر في البلاد بلغت 30%.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" أضاف أن "العجز يمكن معالجته بكثير من فقرات موازنة العام الحالي، منها زيادة أسعار النفط، وضغط النفقات، بما يعوض عن الاقتراض".

وتوقع، أن "تواصل أسعار النفط الصعود إلى مستويات أعلى تصل إلى 65 دولارا للبرميل مع حلول الصيف المقبل، ورفع القيود عن النقل بعد تحسن الأوضاع عالميا من فيروس كورونا".

وأضاف: "الزيادة التي أقرتها "أوبك" مؤخرا في إنتاج النفط البالغة 500 ألف برميل يوميا، تشير إلى زيادة الطلب عالميا على النفط وانخفاض نسب التخمة فيه".

وأشار إلى أن "نسبة الفقر في البلاد بلغت 30% من مجموع السكان، منهم مهجرون قدماء وعاطلون عن العمل، إضافة إلى أن هناك أكثر من مليوني عائلة، أضيفت إلى النسبة نتيجة جائحة كورونا التي اجتاحت العالم".

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