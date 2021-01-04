الجيش العراقى يدعو الولايات المتحدة وإيران إلى احترام سيادة بلاده

دعا الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، الولايات المتحدة وإيران إلى احترام سيادة بلاده.وقال رسول - في تصريحات نقلتها الوكالة الوطنية العراقية للأنباء «نينا»- إن قدرات الجيش العراقي جيدة جدًا، ولكنها بحاجة إلى زيادة قدرات الدفاع الجوي، مضيفًا: «لا نريد أن يكون العراق منطلقًا لضرب دول الجوار».