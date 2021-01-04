الجيش العراقى يدعو الولايات المتحدة وإيران إلى احترام سيادة بلاده
الإثنين 04/يناير/2021 - 04:50 ص
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دعا الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، الولايات المتحدة وإيران إلى احترام سيادة بلاده.
وقال رسول - في تصريحات نقلتها الوكالة الوطنية العراقية للأنباء «نينا»- إن قدرات الجيش العراقي جيدة جدًا، ولكنها بحاجة إلى زيادة قدرات الدفاع الجوي، مضيفًا: «لا نريد أن يكون العراق منطلقًا لضرب دول الجوار».
وقال رسول - في تصريحات نقلتها الوكالة الوطنية العراقية للأنباء «نينا»- إن قدرات الجيش العراقي جيدة جدًا، ولكنها بحاجة إلى زيادة قدرات الدفاع الجوي، مضيفًا: «لا نريد أن يكون العراق منطلقًا لضرب دول الجوار».