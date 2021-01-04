رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأردن يدين مقتل 11 من عمال المناجم فى باكستان

الإثنين 04/يناير/2021 - 03:43 ص
مقتل عمال المناجم
مقتل عمال المناجم فى باكستان
أ ش أ
طباعة
أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، الهجوم الإرهابي الذي استهدف عمال المناجم في مقاطعة بلوشستان جنوب غربي الباكستان، وأسفر عن مقتل 11 شخصًا وإصابة آخرين.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز - وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) - إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذه الجريمة غير الإنسانية النكراء التي تعكس ظلامية الفكر الإرهابي البشع الذي يتنافى مع كل القيم والمبادئ الدينية والإنسانية ويستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

وأعرب الفايز عن خالص التعازي لحكومة وشعب جمهورية باكستان وأسر الضحايا، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

كانت الشرطة الباكستانية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، مقتل 11 من عمال المناجم، وإصابة 3 آخرين، جراء هجوم مسلح بإقليم بلوشستان، مشيرة إلى أن الهجوم وقع ليلا، وأن العمال اختطفوا أولا، ونقلوا إلى مكان ناءٍ، حيث قتلهم المسلحون.

موضوعات متعلقة

إغلاق 20 محل وهايبر ماركت بكارفور الإسكندرية (صور)

حقيقة نقص «الأكسجين» في مستشفي عزل «قلين» بكفر الشيخ

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

مصر تؤكد ضرورة التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة قبل بدء المرحلة الثانية من الملء

الصور

image description

غلق مطعمين مخالفين بدمياط (صور)

image description

لجنة لتسعير أراضي أملاك الدولة بمركز القوصية في أسيوط

image description

دمياط تتسلم سيارتين «ليفت شوك» لتجميع القمامة

image description

حملات تفتيش بمراكز أسيوط لمتابعة تنفيذ إجراءات كورونا

image description

45 مليون جنيه لإنشاء سوق الجمعة في دمياط

الأكثر قراءة

ماذا حدث في الحسينية وزفتى؟.. الحكومة تكشف عن التفاصيل وعدد الوفيات

فيديو جديد صادم.. لحظة مطاردة قاتل معلمة بولاق لها قبل قتلها

أجندة العطلات الرسمية 2021| قوائم الإجازات الرسمية في العام الميلادي الجديد

اتجاه بـ«التعليم» لعقد امتحانات «الإعدادية» التيرم الثاني فقط بالدرجة الكاملة

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

إسبانيا.. رجل غاضب يحطم 50 سيارة مرسيدس بقيمة 5 ملايين جنيه إسترلينى

تورال مديرا فنيا جديدا لأتلتيك بلباو الإسبانى

دراسة: «الطب الشعبى» يدفع البعض فى الأردن والسعودية لأكل حيوانات مهددة بالانقراض

وفاة المغنى البريطانى جيرى مارسدن عن 78 عاما

أيام زمان

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

فقد سمعه وعاش وحيدًا مع كلبه.. اللحظات الأخيرة في حياة زكي رستم

«مصر بها أثرياء ومشاهير يتمنوكي».. قصة علاقة جمعت ميرفت أمين بتاجر مخدرات

ومن العشق ما قتل.. كيف دفع الحب الأول ناهد شريف للانتحار؟

مقالات الرأي
د. منى حلمى
عام جديد بين الشعارات على الورق والمليارات المهدرة
عمرو خالد
يا عفو.. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا «٢- 2»
ماجد حبته
جرائمهم طالت مسجد النجاشى
مؤمن المحمدي
موسم التفويت
المزيد

الثقافة

سعد القليعى عن عبدالوهاب الأسوانى: عامان فى العراء يا خال

فى ذكرى رحيله.. عبد الوهاب الأسوانى الكاتب الذى يجيد صوغ المعانى

«التشكيليين» تقرر إقامة معرض لـ دينا محمود: لروحك السلام

رحيل الفنانة التشكيلية دينا محمود بعد صراع مع المرض