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الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 4-1-2021

الإثنين 04/يناير/2021 - 08:01 ص
الطقس في مصر
الطقس في مصر
الدستور
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ننشر حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين حيث تعاني مصر تقلبًا شديدًا بين الرياح والشبورة المائية والبرودة الشديدة، فيتساءل المواطنون داخل جمهورية مصر العربية عن تغيرات الطقس ودراجات الحرارة بشكل يومي ولحظي أيضًا.

وننشر لمتابعي «الدستور» توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بشكل يومي:

حالة الطقس في مصر اليوم الإثنين

وتشهد مصر بدءًا من فجر اليوم الأحد درجات حرارة مائلة للدفء نهارًا على (القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد)، وطقسًا دافئا على جنوب سيناء، ومائلًا للحرارة على جنوب الصعيد، كما تشهد ليلا طقسًا شديد البرودة على (القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد،)، وبارد علي السواحل الشمالية وجنوب سيناء.

وعن الرياح:
1 - حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية.
2 - حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر و75، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم

العظمى الصغرى
(القاهرة 21 11 - الإسكندرية 21 12 - وادى النطرون 20 11 - طنطا 21 11 - شبين الكوم 21 11 - دمنهور 21 12 - بلطيم 21 14 - مطروح 21 08 - السلوم 20 09 - سيوة 20 06 - بورسعيد 22 14 - دمياط 22 13 - - الزقازيق 21 11 - المنصورة 21 11).

الطقس اليوم

(الإسماعيلية 22 11 - السويس 21 12 - العريش 21 11 - رفح 20 11 - رأس سدر 20 12 - نخل 20 04 - نويبع 24 18 - طابا 22 13 - كاترين 20 03 - الطور 24 13 - شرم الشيخ 26 16 - الغردقة 24 15 - مرسى علم 24 15).

حالة الطقس في محافظات مصر

(الفيوم 21 08 - بنى سويف 21 09 - المنيا 21 08 - أسيوط 22 09 - سوهاج 23 10 - قنا 24 11 - الأقصر 25 11 - أسوان 26 11 - إدفو 26 11 - أبوسمبل 25 11 - الوادي الجديد 25 07 - شلاتين 26 18 - أبورماد 25 17 - حلايب 24 19 - رأس حدربة 25 18).

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