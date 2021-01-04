تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 4-1-2021

حالة الطقس في مصر اليوم الإثنين

درجات الحرارة اليوم

الطقس اليوم

حالة الطقس في محافظات مصر





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ننشر حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين حيث تعاني مصر تقلبًا شديدًا بين الرياح والشبورة المائية والبرودة الشديدة، فيتساءل المواطنون داخل جمهورية مصر العربية عن تغيرات الطقس ودراجات الحرارة بشكل يومي ولحظي أيضًا.وننشر لمتابعي «الدستور» توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بشكل يومي:وتشهد مصر بدءًا من فجر اليوم الأحد درجات حرارة مائلة للدفء نهارًا على (القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد)، وطقسًا دافئا على جنوب سيناء، ومائلًا للحرارة على جنوب الصعيد، كما تشهد ليلا طقسًا شديد البرودة على (القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد،)، وبارد علي السواحل الشمالية وجنوب سيناء.وعن الرياح:1 - حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية.2 - حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر و75، والرياح السطحية شمالية غربية.(القاهرة 21 11 - الإسكندرية 21 12 - وادى النطرون 20 11 - طنطا 21 11 - شبين الكوم 21 11 - دمنهور 21 12 - بلطيم 21 14 - مطروح 21 08 - السلوم 20 09 - سيوة 20 06 - بورسعيد 22 14 - دمياط 22 13 - - الزقازيق 21 11 - المنصورة 21 11).(الإسماعيلية 22 11 - السويس 21 12 - العريش 21 11 - رفح 20 11 - رأس سدر 20 12 - نخل 20 04 - نويبع 24 18 - طابا 22 13 - كاترين 20 03 - الطور 24 13 - شرم الشيخ 26 16 - الغردقة 24 15 - مرسى علم 24 15).(الفيوم 21 08 - بنى سويف 21 09 - المنيا 21 08 - أسيوط 22 09 - سوهاج 23 10 - قنا 24 11 - الأقصر 25 11 - أسوان 26 11 - إدفو 26 11 - أبوسمبل 25 11 - الوادي الجديد 25 07 - شلاتين 26 18 - أبورماد 25 17 - حلايب 24 19 - رأس حدربة 25 18).