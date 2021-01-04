براتب 2600 جنيه.. «القوى العاملة» تطلب أفراد أمن لشركة بوسط البلد

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل جديدة، وذلك بإحدى الشركات بوسط البلد، وبراتب 2600 جنيه.وتتضمن الوظائف المتاحة، 100 فرد أمن، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط، وألا يزيد عمره عن 45 سنة.وتتميز الوظائف المتاحة، بتوافر تأمين صحي، تأمين اجتماعي، بوليصة تأمين ضد الحوادث، إجازة سنوية، زي مجاني.وحددت الشركة أماكن العمل في العبور، التجمع الخامس، الرحاب، وأكتوبر.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف الاتصال على رقم 01281226136، 01277403785، 23928501، والتواصل مع المدير المسئول كرم سليم محمد، أو التوجه لمقر الشركة في 34 شارع عبد الخالق ثروت، وسط البلد، القاهرة.