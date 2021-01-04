«التخطيط»: 22 مليون جنيه إضافية لتأمين قرى أسيوط من السيول

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تنفيذ مرحلة جديدة من مشروع تدعيم البنية الأساسية بمحافظة أسيوط للحماية من مخاطر السيول بتكلفة قدرها 22 مليون جنيه.وأشارت وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير صادر عنها، إلى أن المرحلة الجديدة من المشروع استغرق تنفيذها عامين، وذلك بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والرى.وأوضحت الوزارة أن المشروع تضمن تنفيذ أعمال صيانة وتطوير لحماية البنية الأساسية بوادى أيمو من أخطار السيول وحماية قرية المطمر التابعة للمحافظة، وتحديدًا للمنازل الواقعة على مسار مخرات السيول والتى تعرض حياة الأهالى للخطر.