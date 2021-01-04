بدء استقبال الزيارات بالمحميات المركزية بعد تطويرها

استأنفت وزارة البيئة استقبال الزیارات بمحميات المنطقة المركزية، بعد توقفها لمدة يومين فى الفترة من 31 ديسمبر الجارى وحتى الأول من يناير من العام الجديد، ومنعت إقامة أي احتفالات بها للقيام بأعمال الصيانة العاجلة والطارئه، وذلك فى إطار خطة الوزارة لتطوير نظم الإدارة والخدمات بالمحميات.وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن قرار الغلق خلال الأيام الماضية يستهدف استمرار أعمال الصيانة للخدمات المقدمة للزوار، ضمن خطة تحديث وتطوير نظم الإدارة لضمان توفير تجربة فريدة ومميزة لرواد المحميات المركزية من محبى السياحة البيئية.وأضافت "فؤاد" أن الغلق يأتى لضمان سلامة الزوار أثناء إجراء أعمال الصيانة العاجلة والطارئة لتلك المحميات، والتى تشمل مداخل المحميات ومواقع التخييم وأماكن ومسارات الخروج، بما يوفر الراحة والاستمتاع أثناء التواجد بالمحمية، ولاسيما أن محميات المنطقة المركزية تضم محميات وادى دجلة والغابة المتحجرة وقبه الحسنة، بالإضافة إلى محميات الفيوم وتشمل وادي الريان - قارون.