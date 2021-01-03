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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بينهم مدنيون.. مقتل 9 أفراد وإصابة 16 آخرين فى كمين لداعش بالرقة

الأحد 03/يناير/2021 - 11:44 م
. مقتل وإصابة أفراد
. مقتل وإصابة أفراد
محمد عمر
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استهدف عناصر من تنظيم داعش الإرهابي حافلة وسيارات على طريق دمشق-الرقة قرب منطقة وادي العزيب أثناء عودتهم إلى دمشق، ما أدى إلى مقتل مدني وطفلة، ومقتل 7 عناصر من قوات الجيش السوري إضافة إلى إصابة أكثر من 16 شخصا بينهم 4 مدنيين.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان مساء اليوم، أن عدد الضحايا مرشح للارتفاع لوجود حالات بحالة خطيرة.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية، إن هجوم داعش أسفر عن مقتل ستة مدنيين جراء اعتداء إرهابي على الحافلة التي تقلهم قرب منطقة وادي العذيب بالرقة.

وفي سياق ذلك، استقدمت قوات الجيش تعزيزات عسكرية إلى المنطقة لتمشيطها وتأمين الطريق، تزامنًا مع تنفيذ الطائرات الحربية الروسية غارات مكثفة على البادية السورية، وذلك وفقا للمرصد.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، في 30 ديسمبر الماضي، كمينًا محكمًا داعش استهدف 3 حافلات مبيت تقل عناصر من ال الجيش السوري في بادية الشولا على طريق حمص-دير الزور، ما أدى إلى مقتل 39 عناصر وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.

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