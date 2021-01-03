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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

قصاقيص الورق.. طريقة إيمان لعمل لوحات فنية (صور)

الأحد 03/يناير/2021 - 11:35 م
لوحات فنية
لوحات فنية
أريج الجيار
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وجدت فتاة عشرينية في غرفتها مجموعة قصصية من المجلات التي جلبها لها والدها منذ طفولتها أثناء تنظيفها الغرفة، فعملت على الاحتفاظ بها لتظل ذكراها عالقة أمامها، فقامت بعمل قصاصات ملونة من ورق المجلات وتجميعها على أشكال لوحات فنية ذات طابع متميز، تبهر من حولها.

إيمان حسيني، ذات الـ٢٢ عامًا، تقول: "عملت لوحات كان نتاج قصاقيص أكثر من ٥٠ مجلة وأخذ منى مجهود جبار وتركيز ومن وقتها وأنا اكتشفت شغفي وحبي للكولاج".

تروي إيمان، أنها طورت ذاتها بالتعليم الذاتي عبر "اليوتيوب"، وجملت غرفتها باللوحات الفنية، واستغلت موهبتها في تنظيف منزلها من المجلات والجرائد القديمة، متمنية أن تصبح فنانة تشكيلية مشهورة.

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