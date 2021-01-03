تشميع جيم وغرامة 18 ألف جنيه لـ4 منشآت لعدم تطبيق بالإسكندرية

شنّ حي ثان المنتزة بالإسكندرية، حملة مكبرة مساء الأحد؛ للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد والحفاظ على الصحة العامة.وأسفرت الحملة عن إغلاق وتشميع جيم كائن بتقاطع شارع صديقات الكتاب المقدس مع شارع جمال عبدالناصر، كما تم تغريم محل أجهزة كهربائية وسنتر ومطعم 4200 جنيه لعدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية، إضافة إلى تغريم محل حلواني بـ 5250 جنيهًا، لعدم اتخاذ الإجراءات الإحترازية وعدم وجود ترخيص إشغالات.جاءت الحملة برئاسة يحى زكريا، سكرتير عام الحي، وبحضور ممثلي الإدارات المعنية بالحي (عضو قانوني بالمنتزه ثان، مدير المتابعة الميدانية، مسؤول الغلق بإدارة رخص المحال وممثل عن إدارة الإيرادات).