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منوعات

«الكمامة = حياة».. سلالة كورونا الجديدة الأكثر عدوى وتصيب الأطفال

الإثنين 04/يناير/2021 - 12:00 ص
الكمامة
الكمامة
سارة الشلقاني
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حذر تقرير جديد صادر عن كلية "إمبريال لندن" من أن السلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" تنتشر بسرعة بين الأطفال، خاصة في الفئة العمرية الأقل من 20 عاما.

وأكدت الدراسة أن السلالة الجديدة المتحورة من فيروس "سارس-كوفيد-2"، والمعروفة باسم "B117" هي الأكثر عدوى بين السلالات السابقة، مشيرة إلى أن إجراءات الإغلاق الحالية، والتي بدأت في بريطانيا منذ نوفمبر، لن تساهم في منع التفشي كثيرا، ولكن يجب أن تستمر حتى نهاية يناير.

- السلالة المتحورة تصيب الأطفال حتى عمر الـ19
وأظهرت بيانات الدراسة البريطانية أن السلالة المتحورة من فيروس كورونا المستجد كانت الأكثر انتشارًا بين الفئة العمرية من 10 سنوات وحتى 19 سنة، إذ تم العثور على المزيد من حالات الإصابة بفيروس كورونا في تلك الفئة العمرية لتكون السلالة الجديدة أكثر عدوى من السلالات السائدة.

وذكرت الدراسة: "من أجل معالجة انتشار السلالة الجديدة المتحورة من كورونا في بريطانيا، فيجب أن تكون إجراءات التباعد الاجتماعي أكثر صرامة مما كانت عليه، وأن لا يتم الاكتفاء بإغلاق المدارس".

وأضاف باحثو جامعة إمبريال لندن أن السلالة الجديدة أكثر قابلية للانتقال بنسبة تصل لنحو 50%، بناءً على عينات مأخوذة من حوالي 86 ألف بريطاني.

وقارنت الدراسة البريطانية عينات من السلالة المتحورة من ما يقرب من ألفي بريطاني، مقابل 84 ألف أخرين مصابين بسلالات أخرى.

ووجدت أن الأرقام تظهر أن كل 10 أشخاص مصابين بالسلالة الجديدة المتحورة، يمكنهم نقل العدوى لما بين 11 و13 شخصا آخرين.

-ارتداء الكمامة يقلل الووفيات بنحو 13 ألف حالة
في السياق ذاته، كشف أحد المعاهد التابعة لجامعة واشنطن من أن فيروس كورونا المستجد سيقتل نحو 115 ألف أمريكي بحلول نهاية شهر يناير الحالي، محذرا من عدم ارتداء أقنعة الوجه "الكمامة" والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأكدت جامعة واشنطن أن ارتداء أقنعة الوجه من شأنه إنقاذ حوال 13 ألف شخص من الموت بسبب فيروس كورونا المستجد، خلال شهر واحد.

- مرضى كورونا يموتون بمعدل مصاب كل 10 دقائق
وأوضحت: "إذا ارتدى كل شخص في البلاد قناعًا أو غطاءًا للوجه في الأماكن العامة (الكمامة) فإن عدد الوفيات بسبب كورونا في نهاية يناير سينخفض ​​بنحو 13 ألف حالة".

وأشارت إلى أن هناك أزمة حادة تواجهها أنظمة الرعاية الصحية، وبشكل خاص في مقاطعة "لوس أنجلوس" حيث يموت مريض واحد كل 10 دقائق جراء فيروس كورونا بسبب تدهور حالتهم وإصابة كورونا للجهاز التنفسي بشكل كبير".

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