تفاصيل خطة تحويل 150 ألف سيارة للعمل بالغاز خلال 3 سنوات

تعمل وزيرة التجارة والصناعة بواسطة جهاز تنمية المشروعات ووزارة البترول على تقديم كافة التيسيرات للمواطنين لمساعدتهم فى تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي.ويقدم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع وزارة البترول، خطة لتحويل 150 ألف سيارة خلال الثلاث سنوات المقبلة بالتنسيق مع شركتى "كارجاس" و"غازتك".ويأتي ذلك وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية بأهمية العمل على تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى وتشجيع المواطنين وأصحاب مشروعات النقل والأجرة لتحويل سياراتهم للعمل بالغاز، لما فيه من توفير نقدي لهم، بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة.وتعمل مختلف أجهزة الدولة، على تنفيذ منظومة متكاملة لمساعدة المواطنين للاعتماد على الغاز الطبيعى بدلا من الوقود السائل، حيث يقدم جهاز تنمية المشروعات من خلال شركتى كارجاس وغازتك قروضا ميسرة وفترات سداد مناسبة لمساعدة المواطنين فى تحويل السيارات.وتجري الإجراءات على أصحاب السيارات الخاصة أو أصحاب سيارات الأجرة والميكروباص.وتعمل الخطة التى تنفذها الدولة، ممثلة فى وزارة البترول والثروة المعدنية، على زيادة عدد محطات التموين ومراكز الصيانة فى مختلف المحافظات، بالإضافة إلى جهود وزارة التجارة والصناعة لتوفير سيارات مجهزة للعمل بالغاز الطبيعى بالتنسيق مع شركات تصنيع السيارات المتخصصة.وعلى من يرغب بتحويل سيارته التوجه إلى المحطات التابعة لشركتى كارجاس وغازتك للبدء فى إجراءات التحويل، حيث يمكنه سداد المقابل على فترات مناسبة تصل إلى خمس سنوات.وأتاح جهاز تنمية المشروعات تمويلا قدره 242 مليون جنيه، تم من خلالها تحويل 45678 سيارة (أجرة ونقل وخاصة) بالتعاون مع شركتي كارجاس وغازتك.