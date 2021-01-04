تشميع محال بمنشأة القناطر لعدم الالتزام بمواعيد الغلق

شنت قوات الأمن بالتعاون مع مركز ومدينة منشأة القناطر حملة موسعة لضبط المحال المخالفة لمواعيد الغلق الجديدة، بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ومتابعة محمد عبد الراضى رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر.وتواصل قوات الأمن حملاتها بين الحين والآخر لضبط المخالفين، حيث أسفرت الحملة عن رفع إشغالات من الطريق، وغلق عدد من الورش والمحال لعدم الالتزام بمواعيد الغلق، علاوة على سحب بطاقة سائقين نقل لإشغال الطريق.كما تم تحرير 16 مخالفة إشغال، وعمل محضر غلق وتشمييع لإحدى الورش التي مارست عملها بعد مواعيد الغلق التي أعلنت عنها الحكومة.