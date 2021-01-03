رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 03 يناير 2021 الموافق 19 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الانتهاء من إصلاح تسريب خط غاز الواسطى ببني سويف (صور)

الأحد 03/يناير/2021 - 11:04 م
إصلاح تسريب خط غاز
إصلاح تسريب خط غاز الواسطى
بنى سويف - محمد حفيظ
طباعة
أعلنت محافظة بني سويف، مساء الأحد، الانتهاء من أعمال إصلاح التسريب المحدود الذي حدث، الأحد، في خط الغاز الرئيسي "7 بار" بمنطقة المفارق نهاية شارع طراد النيل بمدينة الواسطى، والذي كان قد حدث بسبب تآكل فتحة اللحام بالخط، ولم يسفر عنه أية خسائر بشرية أو مادية.

وتم الانتهاء من أعمال الإصلاح والصيانة التي بدأت في السابعة من صباح اليوم واستمرت حتى العاشرة مساءً، وتم استئناف تقديم الخدمة بصورة منتظمة ومستقرة، وعاد الوضع بالمنطقة لطبيعته بعد انتهاء الفنيين بشركة الغاز من أعمال الإصلاح، فيما تتم، حاليًا، أعمال ردم وتسوية مكان الأعمال بالمنطقة التي شهدت التسريب ورد الشئ لأصله.

وكلّف محمد غنيم، محافظ بنى سويف رئيس المدينة بسرعة التوجه للتعامل مع الأزمة، بصحبة مسؤولى الجهات المختصة من شركة الغاز والكهرباء والحماية المدينة والمرور والشرطة التي اتخذت إجراءات عاجلة وفورية لاحتواء الموقف، حيث تم عمل كردون تأمين بمحيط منطقة التسريب وإخلاء بعض المنازل المقابلة للموقع، وفصل التيار الكهربائي وعمل تهدئة للخط بتخفيض قوة الضخ، حتى تم غلق الخط بشكل مؤقت، لتبدأ بعدها أعمال الإصلاح بمعرفة فنيي شركة الغاز.
الانتهاء من إصلاح تسريب خط غاز الواسطى ببني سويف (صور)
الانتهاء من إصلاح تسريب خط غاز الواسطى ببني سويف (صور)
الانتهاء من إصلاح تسريب خط غاز الواسطى ببني سويف (صور)
الانتهاء من إصلاح تسريب خط غاز الواسطى ببني سويف (صور)
الانتهاء من إصلاح تسريب خط غاز الواسطى ببني سويف (صور)
الانتهاء من إصلاح تسريب خط غاز الواسطى ببني سويف (صور)

موضوعات متعلقة

تفاصيل آخر مستجدات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

اتجاه بـ«التعليم» لعقد امتحانات «الإعدادية» التيرم الثاني فقط بالدرجة الكاملة

«ليس الأكسجين».. «الصحة» تكشف تفاصيل جديدة في وفيات «الحسينية وزفتى»

أجندة العطلات الرسمية 2021| قوائم الإجازات الرسمية في العام الميلادي الجديد

الصور

image description

غلق مطعمين مخالفين بدمياط (صور)

image description

لجنة لتسعير أراضي أملاك الدولة بمركز القوصية في أسيوط

image description

دمياط تتسلم سيارتين «ليفت شوك» لتجميع القمامة

image description

حملات تفتيش بمراكز أسيوط لمتابعة تنفيذ إجراءات كورونا

image description

45 مليون جنيه لإنشاء سوق الجمعة في دمياط

الأكثر قراءة

بسبب 23 مليون جنيه.. مشاجرة عنيفة في المنصورة

تفاصيل آخر مستجدات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

ماذا حدث في الحسينية وزفتى؟.. الحكومة تكشف عن التفاصيل وعدد الوفيات

أجندة العطلات الرسمية 2021| قوائم الإجازات الرسمية في العام الميلادي الجديد

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

«فازت ببطولة الجمهورية».. هنا جودة صاحبة الأرقام القياسية في تنس الطاولة

أجندة العطلات الرسمية 2021| قوائم الإجازات الرسمية في العام الميلادي الجديد

مركز أبحاث: زلزال بقوة 6 درجات يضرب جزر ألوشيان بالقرب من ألاسكا

مقتل 18 على الأقل في انهيار سقف خلال جنازة قرب نيودلهي

أيام زمان

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

فقد سمعه وعاش وحيدًا مع كلبه.. اللحظات الأخيرة في حياة زكي رستم

«مصر بها أثرياء ومشاهير يتمنوكي».. قصة علاقة جمعت ميرفت أمين بتاجر مخدرات

حكاية النادي الأهلي مع الفنان الكوميدي نجيب الريحاني

مقالات الرأي
د. منى حلمى
عام جديد بين الشعارات على الورق والمليارات المهدرة
عمرو خالد
يا عفو.. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا «٢- 2»
ماجد حبته
جرائمهم طالت مسجد النجاشى
مؤمن المحمدي
موسم التفويت
المزيد

الثقافة

«التشكيليين» تقرر إقامة معرض لـ دينا محمود: لروحك السلام

رحيل الفنانة التشكيلية دينا محمود بعد صراع مع المرض

«القومي لثقافة الطفل» يكشف إنجازات 2020

«إدارة الأزمات» كتاب جديد لـ أحمد عبدالشافي