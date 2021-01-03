الانتهاء من إصلاح تسريب خط غاز الواسطى ببني سويف (صور)

أعلنت محافظة بني سويف، مساء الأحد، الانتهاء من أعمال إصلاح التسريب المحدود الذي حدث، الأحد، في خط الغاز الرئيسي "7 بار" بمنطقة المفارق نهاية شارع طراد النيل بمدينة الواسطى، والذي كان قد حدث بسبب تآكل فتحة اللحام بالخط، ولم يسفر عنه أية خسائر بشرية أو مادية.وتم الانتهاء من أعمال الإصلاح والصيانة التي بدأت في السابعة من صباح اليوم واستمرت حتى العاشرة مساءً، وتم استئناف تقديم الخدمة بصورة منتظمة ومستقرة، وعاد الوضع بالمنطقة لطبيعته بعد انتهاء الفنيين بشركة الغاز من أعمال الإصلاح، فيما تتم، حاليًا، أعمال ردم وتسوية مكان الأعمال بالمنطقة التي شهدت التسريب ورد الشئ لأصله.وكلّف محمد غنيم، محافظ بنى سويف رئيس المدينة بسرعة التوجه للتعامل مع الأزمة، بصحبة مسؤولى الجهات المختصة من شركة الغاز والكهرباء والحماية المدينة والمرور والشرطة التي اتخذت إجراءات عاجلة وفورية لاحتواء الموقف، حيث تم عمل كردون تأمين بمحيط منطقة التسريب وإخلاء بعض المنازل المقابلة للموقع، وفصل التيار الكهربائي وعمل تهدئة للخط بتخفيض قوة الضخ، حتى تم غلق الخط بشكل مؤقت، لتبدأ بعدها أعمال الإصلاح بمعرفة فنيي شركة الغاز.