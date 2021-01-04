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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«بعد 5 أعوام من التشرد».. الحياة تبتسم لصلاح من جديد (فيديو)

الإثنين 04/يناير/2021 - 01:07 م
جريدة الدستور
حسام عسل - أحمد التمساح - تصوير:محمد ديبو
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من حياة أسرية هادئة مستقرة لغياهب الشوارع والطرق، هكذا فعل الزمان بعم صلاح الرجل الخمسيني والذي كان يعمل سائق سيارة ملاكي أجرة (تاكسي) وفي يوم من الأيام استيقظ على فاجعة مرض زوجته وشريكة عمره بمرض خبيث وظل يجوب بها العيادات والمستشفيات حتى استرد الله وديعته ليخسر زوجته وماله وعمله ولم يجد حوله إلا الديون التي تحاصره وفي محاولات يائسة منه لتسديد ديونه اضطر أن يترك البيت الذي يأويه للدائنين ليصبح بلا مأوى وبقي في الشارع لمدة 5 سنوات حتى صادفه مندوب لدار إيواء وانتشله من هذا الضياع ويتم تأهيله من جديد ويصبح سائقا بالدار.

يقول صلاح الدين محمد، إنه ذاق الأمرين في حياة الشارع بعد أن أجبر على ترك منزله لرد دينه وعمل لفترة سائق على السيارة أجرة بالنهار وتأويه بالليل ومع الوقت قرر صاحب السيارة أن يمنعه من المبيت فيها بداعي أنها ستعمل في المساء أيضا حتى تمكن منه اليأس وتحول لمشرد وبعد خمس أعوام قضاهم على الأرصفة قابل شباب يوزعون البطاطين على المحتاجين فتحدث إليهم وقص عليهم قصته ليقرر هؤلاء الشباب ضمه لمؤسسة «معانا لإنقاذ إنسان» لإيواء المشردين ومن يومها وبث فيه الروح من جديد.

وأضاف: العاملون في المؤسسة قابلوني بكل ما هو جيد وقاموا بتأهيلي للحياة من جديد وطلبت منهم أن أعود للعمل كسائق، وفروا لي عملا بالمؤسسة وكان ضمن العمل أن أقوم بتوصيل الطعام من مقر المؤسسة الخاصة بالرجال لفرع السيدات وظل على هذا الوضع حتى صادفته نزيلة بالمؤسسة قرر خطبتها وإعادة بناء حياة أسرية من جديد وساعده في ذلك إدارة المؤسسة حيث وفروا له شقة ومن المفترض أن يتم الزواج خلال أيام.

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