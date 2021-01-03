محمد الباز يدعو رجال الأعمال لدعم توفير لقاح كورونا: «لم نرى منهم أحد»

تبنى الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، مبادرة لدعوة رجال الأعمال والمجنمع المدني للمساهمة في توفير لقاح كورونا، لغير القادرين مع صندوق تحيا مصر.









وأضاف محمد الباز في برنامجه «آخر النهار» المذاع على فضائية «النهار» أن رجال الأعمال لم يظهروا حتى الآن منذ بداية الموجة الثانية لكورونا، موضحا أنهم ظهروا خلال الموجة الأولى.













واستكمل: «ندعو رجال الأعمال والمجتمع المدني للمشاركة في دعم توفير لقاح كورونا للفئات المستحقة، داعيا القادرين من المواطنين لشراء اللقاح على نفقتهم الخاصة».