مكاسب أسترالية في جزر المحيط الهادئ مع عرقلة كورونا للصين

تتحرك أستراليا لتعزيز العلاقات مع الدول الجزرية الصغيرة قبالة ساحلها الشرقي، في مواجهة نفوذ الصين المتزايد في المحيط الهادئ في الوقت الذي تسبب فيه تفشي كورونا في عرقلة عمليات السفر.وتعهّدت حكومة رئيس الوزراء سكوت موريسون بتزويد جيرانها بلقاحات مضادة لفيروس كورونا في 2021 كجزء من حزمة بقيمة 500 مليون دولار أسترالي تهدف إلى تحقيق "تغطية تحصين كاملة" في المنطقة.كما وقعت الحكومة الأسترالية مؤخرا اتفاقية "تاريخية" مع فيجي، إحدى الدول الأكثر اكتظاظًا بالسكان في المنطقة، للسماح بالانتشار العسكري والتدريبات في المنطقة الخاصة بكل منهما.ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جوناثان بريك، الذي يرأس الأبحاث حول المنطقة لصالح "معهد لوي" وهو مركز أبحاث مقره سيدني قوله: "لقد غابت الصين إلى حد كبير عن العمل فيما يتعلق بتقديم الدعم المتعلق بكوفيد في المنطقة.. لقد اكتسبت أستراليا قدرا من التقدير من خلال عدم نسيان المحيط الهادئ في وقت الأزمات".