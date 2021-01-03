رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 03 يناير 2021 الموافق 19 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مكاسب أسترالية في جزر المحيط الهادئ مع عرقلة كورونا للصين

الأحد 03/يناير/2021 - 10:46 م
كورونا في الصين
كورونا في الصين
وكالات
طباعة
تتحرك أستراليا لتعزيز العلاقات مع الدول الجزرية الصغيرة قبالة ساحلها الشرقي، في مواجهة نفوذ الصين المتزايد في المحيط الهادئ في الوقت الذي تسبب فيه تفشي كورونا في عرقلة عمليات السفر.

وتعهّدت حكومة رئيس الوزراء سكوت موريسون بتزويد جيرانها بلقاحات مضادة لفيروس كورونا في 2021 كجزء من حزمة بقيمة 500 مليون دولار أسترالي تهدف إلى تحقيق "تغطية تحصين كاملة" في المنطقة.

كما وقعت الحكومة الأسترالية مؤخرا اتفاقية "تاريخية" مع فيجي، إحدى الدول الأكثر اكتظاظًا بالسكان في المنطقة، للسماح بالانتشار العسكري والتدريبات في المنطقة الخاصة بكل منهما.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جوناثان بريك، الذي يرأس الأبحاث حول المنطقة لصالح "معهد لوي" وهو مركز أبحاث مقره سيدني قوله: "لقد غابت الصين إلى حد كبير عن العمل فيما يتعلق بتقديم الدعم المتعلق بكوفيد في المنطقة.. لقد اكتسبت أستراليا قدرا من التقدير من خلال عدم نسيان المحيط الهادئ في وقت الأزمات".

موضوعات متعلقة

مصر تؤكد ضرورة التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة قبل بدء المرحلة الثانية من الملء

7 فبراير.. الحكم في طعن مرتضى منصور على قرار حل مجلس الزمالك

ماذا حدث في الحسينية وزفتى؟.. الحكومة تكشف عن التفاصيل وعدد الوفيات

أجندة العطلات الرسمية 2021| قوائم الإجازات الرسمية في العام الميلادي الجديد

الصور

image description

غلق مطعمين مخالفين بدمياط (صور)

image description

لجنة لتسعير أراضي أملاك الدولة بمركز القوصية في أسيوط

image description

دمياط تتسلم سيارتين «ليفت شوك» لتجميع القمامة

image description

حملات تفتيش بمراكز أسيوط لمتابعة تنفيذ إجراءات كورونا

image description

45 مليون جنيه لإنشاء سوق الجمعة في دمياط

الأكثر قراءة

بسبب 23 مليون جنيه.. مشاجرة عنيفة في المنصورة

تفاصيل آخر مستجدات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

ماذا حدث في الحسينية وزفتى؟.. الحكومة تكشف عن التفاصيل وعدد الوفيات

أجندة العطلات الرسمية 2021| قوائم الإجازات الرسمية في العام الميلادي الجديد

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

«فازت ببطولة الجمهورية».. هنا جودة صاحبة الأرقام القياسية في تنس الطاولة

أجندة العطلات الرسمية 2021| قوائم الإجازات الرسمية في العام الميلادي الجديد

مركز أبحاث: زلزال بقوة 6 درجات يضرب جزر ألوشيان بالقرب من ألاسكا

مقتل 18 على الأقل في انهيار سقف خلال جنازة قرب نيودلهي

أيام زمان

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

فقد سمعه وعاش وحيدًا مع كلبه.. اللحظات الأخيرة في حياة زكي رستم

«مصر بها أثرياء ومشاهير يتمنوكي».. قصة علاقة جمعت ميرفت أمين بتاجر مخدرات

حكاية النادي الأهلي مع الفنان الكوميدي نجيب الريحاني

مقالات الرأي
د. منى حلمى
عام جديد بين الشعارات على الورق والمليارات المهدرة
عمرو خالد
يا عفو.. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا «٢- 2»
ماجد حبته
جرائمهم طالت مسجد النجاشى
مؤمن المحمدي
موسم التفويت
المزيد

الثقافة

«التشكيليين» تقرر إقامة معرض لـ دينا محمود: لروحك السلام

رحيل الفنانة التشكيلية دينا محمود بعد صراع مع المرض

«القومي لثقافة الطفل» يكشف إنجازات 2020

«إدارة الأزمات» كتاب جديد لـ أحمد عبدالشافي