عمرو سعد: رواية «أولاد حارتنا» ستحول لـ5 أجزاء أفلام وتنفذ في عامين

أكد الفنان عمرو سعد، أن شراءه حقوق رواية "أولاد حارتنا" للأديب العالمي الراحل نجيب محفوظ جزء من مشروع يعمل عليها يضم أكثر من عمل للأديب الراحل، قائلا: "نجيب محفوظ مشروع قومي حصلت على حقوق بعض رواياته ومجموعة من القصص القصيرة".وكشف الفنان عمرو سعد، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، مع الإعلامي خيري رمضان، عن أن شكل رواية "أولاد حارتنا" بعد شراء حقوق عرضها ستكون أقرب إلى أجزاء لأفلام قد تصل إلى 5 أجزاء، رافضا الإعلان عن تفاصيل المشروع.واستكمل: "نجيب محفوظ عمل ماركة عالمية من قلب الحارة المصرية، واحنا أولى به، وشكل أولاد حارتنا ستكون أقرب لأجزاء أفلام وممكن تبقى 5 أجزاء، وأنا مليش الحق أعلن عن ده ولكنه مشروع كبير سيستغرق عامين".