«أماني» تدخل عالم الموضة من دار العلوم: حُلم بقلم رصاص (صور)

منذ طفولتها تحلم في أن تصبح مصممة أزياء، لكن القدر ساقها نحو كلية دار علوم، فظلت متشبثة بحلمها وطورت ذاتها بمشاهدة الفيديوهات عبر يوتيوب، ولم تمنعها دراستها من تحقيق حلمها، بل قامت بالاهتمام برسم أدق تفاصيل الملابس وإدخال تصميمات جديدة لتضيف لمسات فنية جمالية.أماني صالح، 20 عامًا، تدرس في الفرقة الثالثة بدار العلوم القاهرة، تقول: "برسم بقالي سنة ونص وأنا اللي علّمت نفسي ومعتمدش على كورسات واتعلمت من يوتيوب بدأت برسم بورتريه واهتم برسم تفاصيل اللبس أكثر عشان أكون مميزة فيه زي منا مميزة في رسم البورتريه والشكل العام للبورتريه كله مميز وبدأت أرسم أنواع أقمشة مختلفة زي الجينز والجلد والقطيفة والشيفون والقمصان في مساحة صغيرة بطول 11 سم".تروي أماني، لـ«الدستور»، أن أسرتها كانت الداعم الأساسي لها في تحقيق حلمها، والدخول إلى عالم الموضة والفاشون، لافتة إلى أنها تحب رسم الملابس وتستمتع برسمها وتحاول أن تبدع في التصميم، متمنية أن تتمكن من رسم أدق التفاصيل في الملابس باحتراف وتصبح مصممة أزياء مشهورة يشار لها بالبنان.