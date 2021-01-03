هدوء نسبي بالسينمات بسبب كورونا (صور)

يشارك في الماراثون السينمائي الحالي، 9 أفلام على إيرادات شباك التذاكر، وذلك في إطار من الهدوء النسبي بقاعات العرض، حيث فرغت الكراسي وشباك التذاكر من الجمهور في ظل انتشار فيروس كورونا والإجراءات الوقائية التي وضعتها وزارة الصحة للحد من انتشارها بين الناس.والتقطت "الدستور" عدة صور تظهر هدوء شبابيك العرض الخاصة بالأفلام على الرغم من مشاركة عدد كبير من الأفلام هذه الفترة وهما: "ريما"، "عفريت ترانزيت"، "الصندوق الأسود"، "الخطة العايمة"، "توأم روحي"، "زنزانة 7"، و"الغسالة"، و"خان تيولا"، وحصدت هذه الأفلام إيرادات قُدرت بـ251 ألفا مساء أمس السبت.الجدير بالذكر أن آخر الأفلام التي تم طرحها للجمهور هو فيلم "صابر وراضي" للفنان أحمد آدم، وقد حقق إيرادات ضعيفة للغاية لم تتعد الـ150 ألف جنيه بأول أربع أيام من عرضه.