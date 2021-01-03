القوات التركية تشن قصفا بريا على قرى عين عيسى شمال سوريا

جددت القوات التركية والمليشيات الموالية لها، مساء الأحد، القصف البري على مدينة عين عيسى شمالي الرقة ضمن مخططات تركية للسيطرة على المدينة الاستراتيجية.وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان مساء اليوم أن القصف التركي استهدف محاور قرية معلق ومخيم الخالدية في ريف عين عيسى.وأشار المرصد السوري في وقت سابق اليوم إلى إصابة مواطنة وطفل بجراح، جراء قصف صاروخي تركي، استهدف بلدة عين عيسى الواقعة بريف الرقة الشمالي والخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، كما اندلعت اشتباكات عنيفة بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أُخرى على المحاور الغربية لناحية عين عيسى شمالي الرقة، في محاولة للفصائل التقدم على قريتي هوشان وخالدية، وسط قصف مدفعي تركي مكثف يطال المنطقة محاور الاشتباك.