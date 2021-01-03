حملات ليلية لمتابعة قرارات الحكومة لمواجهة فيروس كورونا

تابع خالد شعيب، محافظ مطروح، الحملات الليلية التي تم تنفيذها لتطبيق قرار رئيس الوزراء وتحرير مخالفات ضد المواطنين الذين لم يلتزموا بارتداء الكمامات.وناشد محافظ مطروح المواطنين بالالتزام بالقرارات والإجراءات الوقائية والاحترازية التي أقرتها الدولة والالتزام بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي للحماية من الإصابة بفيروس كورونا.أكد أنه حال امتناع غير الملتزم بسداد الغرامة، سيتم تحويل المخالف إلي النيابة، لافتًا إلى أنه تم التوجيه إلى رؤساء المدن والمراكز بالمحافظة وكل الأجهزة المعنية بتنفيذ كل قرارات مجلس الوزراء 2701 لمواجهة جائحة فيروس كورونا والتشديد على متابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية بكل حسم إضافة إلى تكثيف جهود النظافة والتطهير والتعقيم بمدن المحافظة.