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الأحد 03 يناير 2021 الموافق 19 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

مقتل قس في كنيسته بولاية تكساس الأمريكية

الأحد 03/يناير/2021 - 10:58 م
جريدة الدستور
وكالات
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قُتل قس وأصيب شخص، اليوم الأحد، بجروح في كنيسة ميثودية في مدينة وينونا بولاية تكساس، وفق ما ذكر قائد الشرطة، مشيرا إلى أنه تم القبض على مشتبه به.

وجرت الواقعة قبل إقامة الصلاة مباشرة، عندما لاحظ القس، لدى وصوله مع زوجته وشخصين آخرين، شخصا غريبا في كنيسته، وفق ما أوضح رئيس الشرطة لاري سميث لقناة "كي إل تي في" التلفزيونية المحلية.

وقال "عندما فتح باب المرحاض، وجد امامه رجلًا مختبئًا في كنيسته".

واستولى الرجل الغريب، الذي كان ملاحقا بعد إطلاق نار في الليل، على سلاح القس وأرداه قتيلا. ثم أصاب شخصا آخر قبل أن يلوذ بالفرار مستخدما سيارة الضحية. وتم القبض عليه بعد مطاردته.

واوضح رئيس الشرطة أن الرجل، الذي جُرحت يده، تم اسعافه في مستشفى، مستبعدا حتى الآن وجود أي دافع عقائدي للجريمة.

وقال حاكم تكساس غريغ أبوت في بيان "نعرب عن تعاطفنا مع الضحايا وعائلات القتلى أو المصابين في هذه المأساة الكبيرة" وتوجه بالشكر إلى الشرطة "التي ألقت القبض على المشتبه به".

وفي نوفمبر 2017، قتل مهاجم بالرصاص 26 من المصلين في كنيسة معمدانية في ساذرلاند سبرينغز.

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