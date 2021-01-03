فريق طبي بـ«إسنا التخصصي» ينجح في إجراء جراحات نادرة

نجح فريق طبي بمستشفى إسنا التخصصي، جنوب الأقصر، في إجراء عمليات متنوعة ونادرة بالمنظار، منها 3 فتاق مختنق واستكشافي، حيث تمت العمليات بنجاح فائق.ضم الفريق الطبي الدكتور رضوان عبدالصبور، استشاري الجراحة العامة بإسنا التخصصي، والدكتور ياسر محمد مدير العمليات اخصائي التخدير والدكتور محمد إبراهيم، مقيم الجراحة والدكتور أحمد صابر استشارى التخدير والدكتور نور نجيب فارس، أخصائي الأنف والأذن والدكتور حسن عبدالفتاح، أخصائي النساء والتوليد، وطاقم التمريض بالمستشفى.وقال الدكتور محمود خضري، مدير عام المستشفى، إن نجاح تلك العمليات جاء ثمرة لجهود متواصلة من كافة كوادر الفريق الطبى المسؤول عن العملية وهو ما يأتي فى ضوء الخدمات الطبية التى يقدمها مستشفى إسنا التخصصى لجميع المرضى.من ناحيته، تقدم الدكتور محمود خضري، مدير المستشفى، والدكتور عبد الحميد صقر، نائب المدير، والدكتور ابراهيم شنقير المدير الطبي بشكره لفريق العمليات والجراحة وحثهم على بذل المزيد من الجهد والتفانى فى العمل لتقديم مثل هذه الخدمات الطبية المتميزة، لمساعدة أهالي إسنا تحت غطاء منظومة التأمين الصحي الشامل.