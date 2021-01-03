رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فريق طبي بـ«إسنا التخصصي» ينجح في إجراء جراحات نادرة

الأحد 03/يناير/2021 - 10:06 م
جراحات
جراحات
هدى الأمير
طباعة
نجح فريق طبي بمستشفى إسنا التخصصي، جنوب الأقصر، في إجراء عمليات متنوعة ونادرة بالمنظار، منها 3 فتاق مختنق واستكشافي، حيث تمت العمليات بنجاح فائق.

ضم الفريق الطبي الدكتور رضوان عبدالصبور، استشاري الجراحة العامة بإسنا التخصصي، والدكتور ياسر محمد مدير العمليات اخصائي التخدير والدكتور محمد إبراهيم، مقيم الجراحة والدكتور أحمد صابر استشارى التخدير والدكتور نور نجيب فارس، أخصائي الأنف والأذن والدكتور حسن عبدالفتاح، أخصائي النساء والتوليد، وطاقم التمريض بالمستشفى.

وقال الدكتور محمود خضري، مدير عام المستشفى، إن نجاح تلك العمليات جاء ثمرة لجهود متواصلة من كافة كوادر الفريق الطبى المسؤول عن العملية وهو ما يأتي فى ضوء الخدمات الطبية التى يقدمها مستشفى إسنا التخصصى لجميع المرضى.

من ناحيته، تقدم الدكتور محمود خضري، مدير المستشفى، والدكتور عبد الحميد صقر، نائب المدير، والدكتور ابراهيم شنقير المدير الطبي بشكره لفريق العمليات والجراحة وحثهم على بذل المزيد من الجهد والتفانى فى العمل لتقديم مثل هذه الخدمات الطبية المتميزة، لمساعدة أهالي إسنا تحت غطاء منظومة التأمين الصحي الشامل.

موضوعات متعلقة

فيديو جديد صادم.. لحظة مطاردة قاتل معلمة بولاق لها قبل قتلها

مصر تؤكد ضرورة التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة قبل بدء المرحلة الثانية من الملء

إغلاق 20 محل وهايبر ماركت بكارفور الإسكندرية (صور)

غلق بعض محال «كارفور الإسكندرية» ضمن إجراءات كورونا

الصور

image description

غلق مطعمين مخالفين بدمياط (صور)

image description

لجنة لتسعير أراضي أملاك الدولة بمركز القوصية في أسيوط

image description

دمياط تتسلم سيارتين «ليفت شوك» لتجميع القمامة

image description

حملات تفتيش بمراكز أسيوط لمتابعة تنفيذ إجراءات كورونا

image description

45 مليون جنيه لإنشاء سوق الجمعة في دمياط

الأكثر قراءة

ماذا حدث في الحسينية وزفتى؟.. الحكومة تكشف عن التفاصيل وعدد الوفيات

أجندة العطلات الرسمية 2021| قوائم الإجازات الرسمية في العام الميلادي الجديد

فيديو جديد صادم.. لحظة مطاردة قاتل معلمة بولاق لها قبل قتلها

محمد الباز للأطباء: «حقكم على دماغنا في أي تجاوز ضدكم»

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

«الكمامة = حياة».. سلالة كورونا الجديدة الأكثر عدوى وتصيب الأطفال

«فازت ببطولة الجمهورية».. هنا جودة صاحبة الأرقام القياسية في تنس الطاولة

أجندة العطلات الرسمية 2021| قوائم الإجازات الرسمية في العام الميلادي الجديد

مركز أبحاث: زلزال بقوة 6 درجات يضرب جزر ألوشيان بالقرب من ألاسكا

أيام زمان

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

فقد سمعه وعاش وحيدًا مع كلبه.. اللحظات الأخيرة في حياة زكي رستم

«مصر بها أثرياء ومشاهير يتمنوكي».. قصة علاقة جمعت ميرفت أمين بتاجر مخدرات

ومن العشق ما قتل.. كيف دفع الحب الأول ناهد شريف للانتحار؟

مقالات الرأي
د. منى حلمى
عام جديد بين الشعارات على الورق والمليارات المهدرة
عمرو خالد
يا عفو.. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا «٢- 2»
ماجد حبته
جرائمهم طالت مسجد النجاشى
مؤمن المحمدي
موسم التفويت
المزيد

الثقافة

«التشكيليين» تقرر إقامة معرض لـ دينا محمود: لروحك السلام

رحيل الفنانة التشكيلية دينا محمود بعد صراع مع المرض

«القومي لثقافة الطفل» يكشف إنجازات 2020

«إدارة الأزمات» كتاب جديد لـ أحمد عبدالشافي