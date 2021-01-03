من الرفض للعالمية.. «هدير» تحترف فن الأوريجامي وتمثل مصر دوليا

بحثت عن الاختلاف، لتترك فيه لمستها الفنية ولتضفي عليه تميزا تتحرك به من المحلية إلى المحافل الدولية، فبقصاصات ورقية صغيرة، تتكون جنبا إلى جنب، تكون لوحات فنية تبهر أعين الناظرين.تخرجت هدير غازي، ٣٧ عاما من كلية الفنون الجميلة قسم ديكور لكنها لم تمكث طويلا في مجال هندسة الديكور بسبب مرض والدتها، لتأخذ قرار أن تبحث لنفسها وفنها على مجال عمل آخر ذو لمسة فنية ليناسب ظروف حياتها.بحثت كثيرا على مجالات عمل فنية تحتضن شغفها وتتناسب مع توقيت حياتها، وتكون متاحة الإمكانيات لتجد ضالتها في فن الأوريجامي أو طي الورق.لم تكن تعلم غازي، أن بفكرة بسيطة تستطيع أن تنتقل من المشاركات المحلية إلى المحافل الدولية، ففي بدايتها لجأت لمواقع الإنترنت لتتعلمه من نقطة البداية بتكوين أشكال بسيطة لتأخذ الخطوات في التعمق أكثر وتحولها لمجسمات 3D ولوحات فنية.تابعت غازي، أنها لكي تجعل موهبتها أكثر احترافية تلقت تدريب بالسفارة اليابانية، لدعم فن الأوريجامي بالحياة اليومية، لتصمم بورتريهات شخصية ولوحات بمناظر طبيعية، مستخدمة النظريات والإحداثيات الهندسية المكونة لفن تكوين خطوات الأوريجامي.مهرجانات عديدة داخل مصر وخارجها شاركت فيها الفنانة السكندرية لتمثل مصر في دولة إيطاليا بلوحة فنية من فن طي الورق خطت بها كلمة "الله"، ومعرض آخر بمؤسسة الأهرام شاركت بلوحة فنية عن بحيرة البجع تكونت من ١٠ آلاف ورقة استغرقت في صنعها ٦ أيام.كما أضافت الفنانة السكندرية، أن ابتكارها من رحم العقبات، فبرغبتها في مشاركتها في معارض الفنون التشكيلية والتي قوبلت بالرفض في بادئ الأمر، ابتكرت تصمم مجسمات منحوتة 3D ورقية بالأوريجامي، مثل تصميمها لمجسم لقلعة قايتباي 3D بـ ٤ آلاف قطعة ورقية ليستغرق العمل الفني ٤ أيام.أوصت غازي، أولياء الأمور بتعليم أبناءهم فن الأوريجامي لأن ليس بفن وحسب ولكن له مفعول كبير في التخلص من الطاقة السلبية، وتحسين قدرة الذاكرة وتقوية الذكاء لدى الأطفال، ولهذا فإنه في دولة اليابان مادة دراسية أساسية للأطفال في المدارس.