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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

500 مليون جنيه استثمارات بمعدات محطات تحويل السيارات للعمل بالغاز

الأحد 03/يناير/2021 - 10:26 م
تحويل السيارات للعمل
تحويل السيارات للعمل بالغاز
سيد ابراهيم
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تعمل وزارة البترول والثروة المعدنية، على التوسع في استخدامات الغاز الطبيعي، وخاصة تحويل السيارات للعمل بالغاز، من خلال المبادرة الرئاسية لعملية التحويل، حيث تسير الدولة نحو الاعتماد على الغاز الطبيعي في مشروعات تحويل أنظمة تشغيل المحركات بديلا عن الوقود التقليدي "البنزين" في ضوء تخفيض الاستهلاك وتقليص تكاليف التشغيل، وخفض فاتورة الاستيراد من المنتجات البترولية.

وأكدت شركات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي "غازتك، كارجاس"، التابعين لوزارة البترول، أنه يوجد تعاون من كافة مؤسسات الدولة والهيئات والوزارات المعنية في دعم عملية تحويل السيارات للعمل بالغاز، ومنها المؤسسات المصرفية والبنوك، لسرعة تنفيذ خطة الدولة لتحويل السيارات بالغاز، وإنشاء محطات وقود جديدة بالمحافظات مع الاعتماد على المكون المحلي للمعدات والأجهزة بقدر المستطاع.

ويصل إجمالي حجم الاستثمارات المستهدف ضخها لإنتاج معدات المحطات وأطقم تحول المركبات للغاز الطبيعي نحو 500 مليون جنيه، خلال العام الجاري 2021.

ويذكر أن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" وقعت مذكرتي تفاهم مع شركة لاندى رينزو الإيطالية بشأن مشاركة شركتي "غازتك" و"كارجاس" في تجميع وتصنيع معدات محطات الغاز الطبيعي المضغوط، ومكونات أطقم تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي محليًا.

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