محمد الباز للأطباء: «حقكم على دماغنا في أي تجاوز ضدكم»

قال الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، إنه لا بد أن يكون هناك عقاب واضح وشديد لكل من يدخل الرعاية المركزة بالمستشفيات لتصوير مشاهد تستخدم للتسخين ضد الدولة.









وأضاف في برنامجه «آخر النهار» المذاع على فضائية «النهار»، أنه من الطبيعي ألا يدخل أي شخص الرعاية المركزة، لأنه سيكون حاملًا لعدوى قد تصيب المرضى.









وتابع أن مثل هذه الفيديوهات تمثل ضغوطًا على أطباء مصر، مضيفًا: «أقول لأطباء مصر، لو كان هناك تجاوزات بشأنكم، فحقكم على دماغنا».







