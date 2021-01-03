فرص للأئمة بالأعلى للشئون الإسلامية للالتحاق باللجان العلمية
الأحد 03/يناير/2021 - 09:51 م
أميرة العنانيطباعة
أعلن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن إتاحة الفرصة للأئمة الحاصلين على الدكتوراه للالتحاق بالأقسام أو اللجان العلمية بالمجلس كباحثين.
وأوضح أن من المطلوب حتى الآن في التخصصات التالية:
• العلوم الشرعية
• العلوم العربية
• العلوم التربوية
• علم النفس
• علم الاجتماع
• التاريخ والحضارة
وأشار المجلس إلى أنه على الراغبين من الأئمة والعاملين المعينين بالأوقاف في العمل البحثي التقديم على الرابط بالأسفل وذلك في خلال 10 أيام من تاريخه.
للتقديم: اضغط هنا
https:docs.google.comformsde1FAIpQLSfvWkPfdp9rTzLNq_Q7HZ60Hqn--lWbv0kxH82AAyrsXsOZiAviewform
وأوضح أن من المطلوب حتى الآن في التخصصات التالية:
• العلوم الشرعية
• العلوم العربية
• العلوم التربوية
• علم النفس
• علم الاجتماع
• التاريخ والحضارة
وأشار المجلس إلى أنه على الراغبين من الأئمة والعاملين المعينين بالأوقاف في العمل البحثي التقديم على الرابط بالأسفل وذلك في خلال 10 أيام من تاريخه.
للتقديم: اضغط هنا
https:docs.google.comformsde1FAIpQLSfvWkPfdp9rTzLNq_Q7HZ60Hqn--lWbv0kxH82AAyrsXsOZiAviewform