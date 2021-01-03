فرص للأئمة بالأعلى للشئون الإسلامية للالتحاق باللجان العلمية

أعلن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن إتاحة الفرصة للأئمة الحاصلين على الدكتوراه للالتحاق بالأقسام أو اللجان العلمية بالمجلس كباحثين.وأوضح أن من المطلوب حتى الآن في التخصصات التالية:• العلوم الشرعية• العلوم العربية• العلوم التربوية• علم النفس• علم الاجتماع• التاريخ والحضارةوأشار المجلس إلى أنه على الراغبين من الأئمة والعاملين المعينين بالأوقاف في العمل البحثي التقديم على الرابط بالأسفل وذلك في خلال 10 أيام من تاريخه.للتقديم: اضغط هناhttps:docs.google.comformsde1FAIpQLSfvWkPfdp9rTzLNq_Q7HZ60Hqn--lWbv0kxH82AAyrsXsOZiAviewform