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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابة 10 في انفجار مستودع للغاز على الحدود اللبنانية السورية

الأحد 03/يناير/2021 - 10:35 م
انفجار مستودع للغاز
انفجار مستودع للغاز
وكالات
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وقع انفجار داخل مستودع للوقود على الحدود اللبنانية السورية، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص على الأقل اليوم الأحد، حسبما قال الصليب الأحمر اللبناني.

وقال الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة، إن ثلاثة أشخاص تلقوا العلاج في الموقع الواقع في بلدة القصر الحدودية، بينما تم نقل السبعة الآخرين إلى مستشفيات محلية.

وأظهرت لقطات على الإنترنت ألسنة اللهب تتصاعد من المستودع وسط انفجارات متتالية ناجمة عن انفجار أسطوانات الغاز بالداخل.

وقال سكان محليون إن رجال الإطفاء يكافحون للسيطرة على الحريق.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الانفجار نجم عن عطل كهربائي.

وقال الجيش اللبناني في بيان مقتضب، إن المستودع يوجد على الجانب السوري من الحدود وأن المنشأة المملوكة ملكية خاصة كانت تستخدم لتخزين الوقود والغاز.

وحتى الآن لم يتضح سبب الحادث بعد.

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