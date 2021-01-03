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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ضبط محاولة تهريب حشيش وأقراص كيبتاجون ببورسعيد

الأحد 03/يناير/2021 - 09:47 م
ضبط محاولة تهريب
ضبط محاولة تهريب حشيش
راندا التوني
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تمكنت الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد برئاسة الأستاذ محمد محمود حنفي بالتنسيق مع الإدارة العامة للاستخبارات برئاسة محمد حسن والإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائي من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من مخدر الحشيش وأقراص الكيبتاجون المخدرة الممنوع حيازتها او تصديرها أو استيرادها أو تداولها طبقا لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته وبالمخالفة لقانوني الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وبناء على إخبارية مقدمة من الإدارة العامة للاستخبارات برئاسة محمد حسن مدير عام الإدارة والدكتور عبد الحكيم العلوى بنقطة الاتصال بمنظمة الجمارك العالمية والإدارة العامة لمكافحة المخدرات ببورسعيد وإدارة البحث الجنائي بالاشتباه في وجود أصناف ممنوعة ضمن مشمول حاوية 40 قدم رقم TCLU4252647 قادمة من ميناء بيروت بلبنان برسم الترانزيت المباشر لميناء بورسعيد وجهة نهائية ميناء الخمس ليبيا ومشمولها مستنديا 1243 طرد علب بلاستيك.

وتم استصدار إذن النيابة وتشكيل لجنة جمركية برئاسة أحمد أبو كيله مدير عام الترانزيت ومحمد شاهين مدير عام مكافحه العمليات وسامي عبدالفتاح مدير إدارة وسامي السعيد خليل وسامي الأنزوح مدير حركة الترانزيت وسعيد الديداموني مدير مكافحة التهرب التزام وطارق حسن مكافحه التزام وأحمد شورى مدير إدارة الفحص بالأشعة لمعاينة المشمول، فتبين وجود 8 ملايين و76 ألف قرص كيبتاجون المخدر و41107 قطعة (فرش) بها مادة بنية اللون تشبه جوهر الحشيش المخدر بما يزيد عن 8 طن مخبأة داخل العبوات البلاستيك.

قرر محمد حنفي رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على المضبوطات وإخطار الجهات المختصة.

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