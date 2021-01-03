الهند توافق على لقاحين ضد كورونا.. وأمريكا تعطي 500 ألف جرعة يوميًا

وافقت الهند، اليوم الأحد، على الاستخدام الطارئ للقاحين ضد فيروس كورونا المستجد الذي يواصل تفشيه الحاد في الولايات المتحدة حيث تتسارع حملات التلقيح مع إعطاء 500 ألف جرعة يوميًا بعد انطلاقة شابها بطء.ووافقت الهند، ثاني أكثر الدول المتضررة بالوباء، على استخدام جرعات اللقاح الذي طورته شركة أسترازينيكا وجامعة أكسفورد، وكذلك على لقاح شركة الصيدلة المحلية بهارات بايوتيك، وفق ما أعلنت الهيئة الناظمة للأدوية الهندية.وكانت شركة سيروم انستيتيوت أوف إنديا (معهد الهند للأمصال)، أكبر مصنّع للقاحات في العالم، قد أعلنت أنها بصدد انتاج ما بين 50 و60 مليون جرعة في الشهر من لقاح استرازينيكاأكسفورد، المعروف بأنه أرخص ثمنا من لقاح فايزربايونتيك وأكثر سهولة من ناحية التخزين والنقل.ووضعت الهند هدفا طموحا يتمثل بتطعيم 300 مليون من سكانها البالغ عددهم 1،3 مليار نسمة، بحلول منتصف 2021.وتأمل دول العالم أن يؤدي نشر اللقاحات إلى السيطرة على وباء كوفيد-19 الذي أصاب 84،6 مليون شخص وأودى بأكثر من 1،8 مليون منذ إعلان ظهوره للمرة الأولى في الصين قبل أكثر من سنة.لكن هناك نقصا في القدرة الانتاجية للقاح، وفق ما أعلنت كبيرة مسؤولي الصحة في الاتحاد الأوروبي، وعرضت تقديم المساعدة إلى شركات أدوية وسط قلق إزاء سرعة عمليات التلقيح في أنحاء أوروبا.وعزا رئيس وزراء المجر فيكتور اوربان هذا الأمر إلى "نسق" حصول الاتحاد الأوروبي على اللقاحات.وقال الأحد إنّ ثمة منتجات "كانت متوافرة في وقت سابق في كندا والمملكة المتحدة وإسرائيل".والارتفاع الكبير في أعداد الإصابات يعني أن السباق إلى التلقيح سيهيمن على الأرجح على العام.وأجرت الهند تجارب على مستوى البلاد استعدادا لأحد أكبر برامج التلقيح في العالم والمتوقع أن يبدأ في الأسابيع المقبلة.وفي الولايات المتحدة، أقرّ كبير خبراء الأمراض المعدية الأميركيين أنطوني فاوتشي أثناء حديث إلى قناة "ايه بي سي" بمواجهة "أوجه خلل" أثناء حملة التلقيح التي أثارت بدايتها الكثير من الانتقادات.ولفت فاوتشي إلى أنّه "بمقدورنا بلوغ مليون (جرعة) في اليوم"، مضيفًا "أنجزنا برامج تلقيح ضخمة في تاريخنا. لا شيء يبرر العجز حاليًا بإمكاننا إنجاز الأمر".بدوره، أعلن الجرّاح العام (رئيس هيئة الصحة العامة الاميركية) جيروم آدامز عبر شبكة "سي ان ان" آدامز أنّ "الخبر السار هو أننا نرى (الإيقاع) يتسارع بفضل شركائنا في الولايات"، مضيفًا أنّ "1،5 مليون شخص تلقوا الجرعة الاولى في الساعات ال72 الأخيرة (...) ما يعادل 500 ألف يوميًا".وفي ألمانيا، تلقى اللقاح أكثر من 238 ألف شخص حسب معهد روبرت كوخ، بينهم 56،197 تخطوا الثمانين عامًا.إلا انّ الأمر يقتصر على 700 شخص فقط في بلجيكا حيث تبدأ حملة تلقيح في الخامس من الشهر الحالي.وفي روسيا، قال وزير الصحة ميخائيل موراشكو إن أكثر من 800 ألف شخص تلقوا اللقاح المحلي الصنع "سبوتنيك-في"، مؤكدا توزيع 1،5 مليون جرعة في أنحاء البلاد التي تعد قرابة 147 مليون نسمة.وفيما يبدو أن انتاج اللقاحات وتطبيق برامج تلقيح واسعة سيستغرق أشهرا، قامت دول بتشديد القيود للحد من طفرة جديدة للفيروس، في وقت توقع الخبراء ارتفاعا حادا في أعداد الإصابات بعد أسابيع على اللقاءات العائلية في فترة أعياد رأس السنة.ومن فرض حظر تجول محلي إلى حظر على بيع الكحول وتدبير إغلاق تام، تسعى الحكومات للتصدي لارتفاع أعداد الإصابات.وحذّر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأحد من أنه قد تُتّخذ إجراءات أكثر صرامة في إنكلترا لمكافحة الزيادة السريعة في عدد الإصابات.وقال جونسون لشبكة "بي بي سي"، "قد نضطر إلى تشديد التدابير في الأسابيع المقبلة في أجزاء عدة من البلاد".وفي النروج حيث يعدّ معدل الإصابات من بين الأدنى في أوروبا فرضت السلطات قيودًا جديدة الأحد، يستمر العمل بها حتى 18 كانون الثانييناير.وبرزت من بين التدابير التي أعلنتها رئيسة الوزراء ارنا سولبرغ حظر تقديم المشروبات الكحولية في الحانات والمطاعم (التي ما زالت أبوابها مفتوحة)، منع تجمّع أكثر من خمسة اشخاص في المناسبات الخاصة داخل الأماكن المغلقة وعشرة للمناسبات العامة، إضافة إلى إغلاق الجامعات.وجاء ذلك عقب اكتشاف خمس إصابات بالفيروس المتحوّر الذي اكشتف بداية في المملكة المتحدة.وتجاوزت كندا الاحد عتبة 600 الف اصابة بالفيروس فيما سجلت 15 الفا و860 وفاة. وكانت بعض المقاطعات بينها اونتاريو وكيبيك فرضت اغلاقا في مناطق عدة خلال فترة الاعياد.في بانكوك، توقفت الحياة الليلية عقب فرض حظر على الحانات والنوادي وبيع الكحول في المطاعم، من بين مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى وقف ارتفاع عدد الإصابات بعد تفش للفيروس في سوق سمك الشهر الماضي.ومن المتوقع أيضا إغلاق المدارس العامة في العاصمة التايلاندية لأسبوعين.وفي طوكيو، طلبت حاكمة المدينة من الحكومة اليابانية الإعلان عن حالة طوارئ جديدة في وقت تكافح السلطات موجة ثالثة مع عدد قياسي من الإصابات الجديدة.أما كوريا الجنوبية، فقد مددت تدابير الحد من الفيروس لغاية 17 كانون الثانييناير في منطقة سيول الكبرى، تشمل حظرا على التجمعات لأكثر من أربعة أشخاص والذي سيتم توسيعه ليشمل كل أنحاء البلاد.من جهتها، تأمل جنوب إفريقيا بالحصول على اول اللقاحات في شباطفبراير، لكن الجدول الزمني يبقى رهنا بنتيجة المفاوضات القائمة مع العديد من شركات الصيدلة، وفق ما اعلن وزير الصحة زويلي مكيزي الاحد.