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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

وزيرة الثقافة ومحافظ الفيوم يسلمان شهادات تخرج دفعة «ابدأ حلمك»

الأحد 03/يناير/2021 - 09:41 م
وزيرة الثقافة ومحافظ
وزيرة الثقافة ومحافظ الفيوم
الفيوم - زينب علاء
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سلّمت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم شهادات تخريج دفعة مشروع "ابدأ حلمك"، التى ضمت 53 متدربًا، وذلك في الاحتفالية التى نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بحضور الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، والدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وسماح كامل، مدير عام قصر ثقافة الفيوم.

وأعلنت وزيرة الثقافة اعتماد خريجي الدفعة كفرقة مسرحية نوعية، وأكدت إن تخريج دفعات المرحلة التنفيذية الأولى من مشروع "ابدأ حلمك" يُجسد الاصرار على مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الهادفة إلى اكتشاف النابغين والموهوبين وإعداد جيل جديد من المبدعين يشارك فى تحقيق التنمية المستدامة والمنشودة، مضيفة أن المشروع ساهم فى استثمار طاقات الشباب لإثراء المجال المسرحي، باعتباره أحد أساليب الارتقاء بالوعى وتطوير المجتمع.

أشارت الوزيرة إلى أن مشروع ابدا حلمك فى المحافظات يأتي كاحد مسارات خطط تحقيق العدالة الثقافية لجميع فئات المجتمع بكافة أرجاء الوطن، كما أشادت بالمستوى الفني للأعمال التي قام المتدربون من أبناء الفيوم بإنتاجها خلال مراحل تدريبهم، وهو ما يؤكد دائمًا امتلاك أبناء الصعيد قدرات إبداعية متفردة، ووجهت الشكر للقائمين على المشروع وحثتهم على بذل المزيد من الجهد معربةً عن ثقتها الكاملة في قدرتهم على تطويره والارتقاء بمضمونه.

وثمن محافظ الفيوم جهود وزارة الثقافة لإثراء الحياة الفكرية والفنية بمحافظة الفيوم وأقاليم الصعيد، والاهتمام الكبير برعاية وتطوير قدرات أبناءها المبدعين، وقال إن ورشة "إبدا حلمك" منذ انطلاقها نجحت فى جذب واكتشاف مجموعة من المواهب المتميزة من مختلف الفئات العمرية، لتؤكد خصوبة أرض مصر بالمواهب الواعدة فى كافة المجالات.

من ناحيته، قال رئيس هيئة قصور الثقافة إن "الورشة التدريبية لمشروع ابدا حلمك بالفيوم استمرت 6 أشهر، وتقدم للالتحاق بالدفعة الأولى 435 شابا اجتاز الاختبارات 53 منهم بواقع 33 من الإناث 19 من الذكور، بالإضافة إلى متدرب واحد فوق سن 60 عامًا، واشار ان المرحلة التنفيذية الأولى من المشروع شهدت تخريج اولى الدفعات بمحافظة اسيوط، والتي أُعلنت خلالها الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، اعتماد خريجيها كفرقة مسرحية نوعية لأول مرة، ووجهت بتعميم المشروع في مختلف محافظات مصر، واضاف انه من المقرر أن يتم تخريج الدفعة الاولى من المبادرة بمحافظة الشرقية خلال الفترة المقبلة لتكتمل بذلك مستهدفات المرحلة الأولى للمشروع.

أقيم الاحتفال بمسرح قصر ثقافة الفيوم وسط إجراءات احترازية مشددة، للحد من تفشي وباء كورونا، وتضمن تقديم خريجي الدفعة عدد من الأعمال الإبداعية من نتاج الورش المتنوعة بالمبادرة، والتي تضمنت مزيجًا من الأعمال العالمية والمصرية بالفصحى والعامية، كان منها عرضًا مسرحيًا بعنوان "أوديب سوفوكليس"،جزءِ من مسرحية "هيرقل فوق جبل اويتا" للشاعر والفيلسوف اليوناني سينيكا، جزءً من مسرحية "يوليوس قيصر" للكاتب العالمي وليم شكسبير، جزء من مسرحية "الدخان" للكاتب المصري ميخائيل رومان.

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