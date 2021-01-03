حاتم صادق: استبعد حدوث مصالحة خليجية قريبا

استبعد الخبير الدولي الدكتور حاتم صادق الأستاذ بجامعة حلوان، حدوث توافق أو تقارب بين قطر ودول الرباعي العربي (مصر، والسعودية، والإمارات والبحرين)، خلال القمة الخليجية التي ستستضيفها السعودية الثلاثاء المقبل.وقال صادق إن الدوحة استبقت القمة الخليجية بشكوى تقدمت بها إلى مجلس الأمن الدولي ضد دولة البحرين تزعم فيها قيام زوارق بحرية عسكرية بحرينية باختراق مياهها الإقليمية يوم 25 نوفمبر 2020، داعية إلى وضع حد للانتهاكات البحرينية المغرضة على حد ما جاء في الشكوى، مضيفا أن صيغة كتابة الشكوى القطرية والمصطلحات التي جاء فيها حملت الكثير من الاتهامات والمضامين التي تزيد من حدة التوتر ويدل على استهتار الإدارة القطرية بالتزاماتها التي سبق وقطعتها علي نفسها للتهدئة.وأعرب الخبير الدولي عن اعتقاده أن هذا التصرف لا يمكن تفسيره إلا من خلال محاولة قطر قطع كل السبل لتعطيل كل المحاولات التي تسعى لها بعض الدول لإنهاء الخلاف في البيت الخليجي أولا والرباعي العربي ثانيا، مشيرا إلى أن الشكوى القطرية جاءت قبل 5 أيام فقط من موعد قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في السعودية حيث من المفترض أن تشهد بداية مصالحة خليجية، مشككا في قدرة الدوحة على الالتزام بشروط المصالحة، لأن هذا الأمر من شأنه تغيير استراتيجيتها الإعلامية والسياسية بدرجة قد تسبب في تزايد الانتقاد الداخلي، ويضعف من هيبة الديوان الأميري القطري في مواجهة الرباعي العربي.وأوضح صادق، أن البيان الذي أصدرته الخارجية المصرية بشأن المصالحة يشير إلى أن وجود انفراجة، وأن دول الرباعي العربي مازالت متمسكة بشروط التهدئة، كما أنه يؤكد أن جهود المصالحة تتم بالتنسيق مع باق الدول العربية، وهو ما يؤكد أن موقف القاهرة من مسألة المصالحة مع الدوحة غير منفصل عن موقف باقي دول الرباعي العربي.وأكد أن مصر دائما تسعى لدعم الجهود الصادقة المبذولة للحفاظ على وحدة الصف العربي والتوصل إلى المصالحة، شريطة صدق النوايا لإنجاز مُصالحة حقيقية تُعيد العلاقات العربية لخصوصيتها، لافتا إلى ضرورة مراعاة قطر لمبادئ الالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والتصدي لكل ما يُهدد أمن واستقرار الدول والشعوب العربية، ويحافظ على الأمن القومي العربي.