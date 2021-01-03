33 وفاة و1005 إصابات بكورونا في المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم، عن تسجيل 1005 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 443.146 حالة.وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأنه تم تسجيل 33 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 7485 حالة، كما تم تسجيل 1225 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 413.393.