8993 إصابة بكورونا في الجاليات الفلسطينية حول العالم

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الأحد، تسجيل 76 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في صفوف الجالية حول العالم، ما يرفع عدد الإصابات إلى 8 آلاف و993 حالة، و345 وفاة.وأوضحت الخارجية وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة سجل 76 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية في ولايات ميتشغن، لويزيانا، فلوريدا، وكاليفورنيا؛ ما يرفع عدد الإصابات إلى 6055 إصابة، فيما لم تسجل أي حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية لليوم الثالث على التوالي ليبقى عدد الوفيات 107 حالات.