الدولة تتحمل فارق القيمة.. كم تبلغ تكلفة تحويل سيارتك للعمل بالغاز؟

تعمل وزارة البترول والثروة المعدنية، على تذليل أي عقبات قد تواجه أصحاب السيارات في حال رغبتهم في عملية التحويل للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من البنزين، ومن أهمها عملية التقسيط والضمان، حيث تتراوح مدة تقسيط قيمة التحويل من 7 إلى 10 سنوات.وتنشر "الدستور"، قيمة التكلفة الإجمالية لتحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي.تتراوح تكلفة التحويل بين 5000 جنيه للسيارات الكربراتير وحوالي 7500 لسيارات الحقن الإلكتروني، وتختلف التكلفة كذلك حسب نوع طقم التحويل وعدد الأسطوانات التي سيتم تركيبها في السيارة.والتكلفة الفعلية لتحويل السيارة هي أكثر من ذلك بكثير وتتحمل وزارة البترول فارق القيمة الحقيقة لعملية التحويل كدعم، بهدف استمرار تشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم للغاز الطبيعي.